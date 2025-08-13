Telemarketing impulsiona jovens ao mercado de trabalho
Setor oferece oportunidades sem exigir experiência prévia
O setor de telemarketing no Brasil emprega majoritariamente jovens entre 18 e 24 anos, preenchendo cerca de 60% das vagas disponíveis. Sem exigir experiência ou ensino superior, esta área tornou-se uma porta de entrada acessível para aqueles que buscam seu primeiro emprego formal.
Pedro começou sua carreira no telemarketing aos 19 anos, e hoje treina novos colaboradores, destacando a importância do desenvolvimento de habilidades como gestão de pessoas e crises. Laura também encontrou no setor uma oportunidade para adquirir competências valiosas como empatia e escuta ativa, além de garantir sua independência financeira.
Nos últimos 15 anos, o telemarketing cresceu mais de 50%, impulsionado pela tecnologia e pela capacitação profissional contínua. Essa expansão atrai não apenas jovens, mas também pessoas acima de 50 anos em busca de novas oportunidades.
