Telemarketing impulsiona jovens ao mercado de trabalho Setor oferece oportunidades sem exigir experiência prévia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 23h15 (Atualizado em 12/08/2025 - 23h15 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O setor de telemarketing no Brasil emprega 60% de jovens entre 18 e 24 anos.

Não exige experiência ou ensino superior, facilitando o primeiro emprego formal.

Funcionários desenvolvem habilidades importantes, como gestão e empatia.

Nos últimos 15 anos, o telemarketing cresceu mais de 50%, atraindo diversas faixas etárias.

O setor de telemarketing no Brasil emprega majoritariamente jovens entre 18 e 24 anos, preenchendo cerca de 60% das vagas disponíveis. Sem exigir experiência ou ensino superior, esta área tornou-se uma porta de entrada acessível para aqueles que buscam seu primeiro emprego formal.

Pedro começou sua carreira no telemarketing aos 19 anos, e hoje treina novos colaboradores, destacando a importância do desenvolvimento de habilidades como gestão de pessoas e crises. Laura também encontrou no setor uma oportunidade para adquirir competências valiosas como empatia e escuta ativa, além de garantir sua independência financeira.

Nos últimos 15 anos, o telemarketing cresceu mais de 50%, impulsionado pela tecnologia e pela capacitação profissional contínua. Essa expansão atrai não apenas jovens, mas também pessoas acima de 50 anos em busca de novas oportunidades.

