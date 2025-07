Temperaturas negativas atingem mais de 50 cidades no Sul do Brasil Santa Catarina registra neve pela primeira vez neste inverno; Urupema tem sensação térmica de -25°C JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 23h53 (Atualizado em 01/07/2025 - 23h53 ) twitter

Santa Catarina registra neve pela primeira vez no inverno na madrugada desta terça (1º)

Mais de 50 cidades no Sul do Brasil registraram temperaturas negativas durante a madrugada. Em Santa Catarina, quatro cidades da Serra Catarinense presenciaram neve pela primeira vez neste inverno. Urupema destacou-se com a temperatura de quase seis graus negativos e sensação térmica de impressionantes 25 graus abaixo de zero devido ao vento.

A Defesa Civil estadual emitiu um alerta sobre a continuidade do frio intenso até quinta-feira (3), com risco de novas geadas na Serra Catarinense. As temperaturas em todo o estado não devem ultrapassar os 15 graus.

No Rio Grande do Sul, Sant’Ana do Livramento foi a cidade mais fria, com sete graus negativos. Pinheiro Machado enfrentou acidentes causados pelo gelo nas rodovias, enquanto Caxias do Sul teve o gramado do estádio Alfredo Jacônia congelado.

Assista ao vídeo - Santa Catarina registra neve pela primeira vez no inverno na madrugada desta terça (1º)

