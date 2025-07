Temperaturas negativas retornam à Serra Catarinense Geadas cobrem campos em São Joaquim e termômetros chegam a -4°C JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 21h52 (Atualizado em 07/07/2025 - 21h52 ) twitter

Cidades da serra catarinense voltam a registrar temperaturas negativas nesta segunda (7)

Cidades da Serra Catarinense enfrentaram novamente temperaturas abaixo de zero nesta segunda-feira. Em São Joaquim, uma camada de gelo cobriu a vegetação, transformando a paisagem local. No Vale do Caminho da Neve, a geada tingiu os campos de branco, com termômetros marcando quatro graus negativos.

Assista ao vídeo - Cidades da serra catarinense voltam a registrar temperaturas negativas nesta segunda (7)

