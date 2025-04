Tempestade de areia atinge o Iraque e milhares buscam atendimento médico Aeroportos interromperam voos e escolas fecharam por segurança JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 00h21 (Atualizado em 16/04/2025 - 00h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tempestade de areia atinge o Iraque, e mais de 3.700 pessoas precisam de atendimento médico

No Iraque, uma tempestade de areia resultou em mais de 3.700 pessoas necessitando de assistência médica devido a problemas respiratórios. Originada no Deserto da Arábia, a tempestade atingiu as regiões central e sul do país, cobrindo ruas com areia. Como consequência, voos foram suspensos e escolas fecharam suas portas para garantir a segurança. Hospitais ficaram lotados com pacientes apresentando dificuldades respiratórias.

Assista em vídeo - Tempestade de areia atinge o Iraque, e mais de 3.700 pessoas precisam de atendimento médico

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!