Tempestade de granizo assusta moradores na Serra Catarinense Trânsito interrompido em São Joaquim e Urubici devido ao acúmulo de gelo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 00h07 (Atualizado em 10/06/2025 - 00h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tempestade de granizo assusta moradores da serra catarinense

Uma forte tempestade de granizo cobriu ruas e estradas nas cidades de São Joaquim e Urubici, na Serra Catarinense, causando interrupções no trânsito para prevenir acidentes. Telhados de algumas residências foram danificados pela força do granizo. As autoridades locais permanecem em alerta com a previsão de geada nos próximos dias devido à chegada de uma nova massa de ar polar.

Assista ao vídeo - Tempestade de granizo assusta moradores da serra catarinense

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!