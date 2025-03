Tempestades marcam última semana do verão no Brasil São Paulo registra intensa atividade elétrica com previsão de novas tempestades JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 23h52 (Atualizado em 13/03/2025 - 23h52 ) twitter

Confira como fica o tempo nesta sexta (14)

Na última semana do verão, tempestades destacam-se em várias regiões do Brasil. Na tarde de quarta-feira, São Paulo registrou intensa atividade elétrica com a queda de 1601 raios em apenas uma hora e meia. A chegada de uma nova frente fria intensifica instabilidades especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

A previsão indica pancadas de verão em quase todos os estados. Cidades como Curitiba, São Paulo e Campo Grande terão sol predominante, mas calor e umidade podem gerar nuvens carregadas à tarde. Em Porto Alegre, as temperaturas podem chegar a 27 graus; no Rio de Janeiro, Brasília e Salvador, as máximas atingem até 33 graus.

No Norte, espera-se chuva intensa em todos os estados, enquanto no Nordeste há previsão de tempestades entre São Luís e Natal. Com a aproximação do fim de semana, as temperaturas devem diminuir com o retorno das chuvas em diversas localidades.

