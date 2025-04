Temporais retornam ao Nordeste enquanto Sudeste enfrenta redução nas chuvas São Paulo terá sol entre nuvens com chuvas isoladas; Rio de Janeiro pode ter pancadas com raios JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 01h01 (Atualizado em 11/04/2025 - 01h01 ) twitter

Previsão do tempo: temporais devem atingir o Nordeste e perder força no Sudeste

Nesta sexta-feira, temporais devem atingir o Nordeste brasileiro após um período de clima seco e altas temperaturas, com instabilidades crescendo no Sertão. No Sudeste, espera-se uma diminuição na intensidade das chuvas. Em São Paulo, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuvas isoladas à tarde, alcançando até 25 graus. No Rio de Janeiro, a chuva começa pela manhã e pode vir acompanhada de raios, com máxima de até 28 graus.

Em Boa Vista (RR), o tempo permanece firme com temperatura máxima de 32 graus. A região Centro-Oeste deve enfrentar temporais devido à combinação de calor e umidade, afetando Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Entre Amapá e Maranhão, ventos dos dois hemisférios intensificam as áreas de instabilidade.

Curitiba terá máxima de 23 graus na sexta-feira. As cidades de Vitória e Goiânia podem chegar a 30 graus, enquanto João Pessoa alcança até 31 graus. Manaus deve registrar máximas de até 29 graus. Em Montes Claros (MG), o tempo será estável com sol entre nuvens e temperaturas variando entre 30 e 31 graus. Já em Ponta Porã (MS), o clima permanece firme até o fim de semana, quando há possibilidade de mudança com chuvas que podem evoluir para temporais.

