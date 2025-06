Tenente aposentado da PM é preso por venda ilegal de anabolizantes Polícia apreende anabolizantes e medicamentos usados para emagrecimento JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 22h37 (Atualizado em 26/06/2025 - 23h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tenente aposentado da PM é preso suspeito de vender anabolizantes e medicamentos ilegais

Um tenente aposentado da Polícia Militar foi preso em São Paulo sob suspeita de vender anabolizantes e medicamentos ilegais. Durante a operação, foram apreendidas grandes quantidades desses produtos, incluindo medicamentos para diabetes usados popularmente para emagrecimento.

As canetas emagrecedoras encontradas na residência do suspeito tinham autorização da Anvisa para venda, mas estavam sendo comercializadas de forma ilegal. De acordo com as investigações, o ex-policial adquiria os produtos no Paraguai e os revendia no Brasil pela internet.

Uma mulher da Baixada Santista que comprava os medicamentos do ex-policial para revenda em redes sociais está sendo procurada pelas autoridades. Cada caneta era vendida ilegalmente por cerca de R$ 1.500. O tenente aposentado pode enfrentar acusações de tráfico de drogas e crimes contra a saúde pública.

Assista ao vídeo - Tenente aposentado da PM é preso suspeito de vender anabolizantes e medicamentos ilegais

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!