Tenente Emily Braz faz história como primeira piloto do Exército Brasileiro Aos 24 anos, Emily Braz se forma em aviação militar em Taubaté, São Paulo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 23h43 (Atualizado em 11/04/2025 - 23h43 )

Jovem de 24 anos será a primeira mulher a pilotar aeronaves no Exército brasileiro

O Exército Brasileiro formou, pela primeira vez, uma mulher para pilotar aeronaves. A tenente Emily Braz, de 24 anos, está entre os 14 novos pilotos que se formaram em cerimônia realizada em Taubaté, no interior de São Paulo.

Emily Braz concluiu um curso de quase um ano e meio, que incluiu 1.800 horas de voo entre simuladores e situações reais. Ela destacou a importância e a responsabilidade de representar mulheres que sonham em seguir carreira na aviação militar.

O comandante-geral do Exército ressaltou o aumento da participação feminina nas Forças Armadas, que subiu de 8% para 12%. No próximo ano, está previsto o início do serviço militar para mulheres.

A tenente Emily se inspirou na carreira militar do pai e afirmou estar preparada para as missões de combate e humanitárias realizadas pela aviação do Exército.

Assista em vídeo - Jovem de 24 anos será a primeira mulher a pilotar aeronaves no Exército brasileiro

