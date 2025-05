Terremoto de 7,5 graus atinge Chile e Argentina Alerta de tsunami emitido após tremor no sul do Chile JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/05/2025 - 23h41 (Atualizado em 02/05/2025 - 23h41 ) twitter

Terremoto de 7,5 graus atinge regiões do Chile e da Argentina

Um terremoto de magnitude 7,5 ocorreu no Chile e na Argentina, com epicentro no mar a uma profundidade de 10 quilômetros. O tremor afetou áreas costeiras da Argentina, que já havia registrado um abalo de 5,9 graus recentemente.

Na região de Magalhães, no sul do Chile, cerca de 1.800 pessoas foram obrigadas a evacuar suas casas. Autoridades emitiram um alerta de tsunami para as cidades localizadas no litoral. Equipes de resgate estão trabalhando na área afetada.

