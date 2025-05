117 municípios na Bahia entram em alerta de perigo para fortes chuvas

A Bahia enfrenta uma situação crítica com tempestades intensas que já afetaram 117 municípios, incluindo a região metropolitana de Salvador, onde choveu mais de 100 milímetros em 24 horas. Na capital, uma tromba d'água no mar assustou moradores, enquanto alagamentos e deslizamentos causaram estragos em diversas áreas. Na periferia, famílias precisaram ser resgatadas de barcos após ficarem ilhadas, e um deslizamento atingiu dois veículos. O cenário mais trágico ocorreu em Canápolis, onde um homem de 46 anos morreu ao ser atingido por um raio dentro de casa. A Defesa Civil registrou 150 chamados de emergência e o estado permanece em alerta máximo.



