The Economist analisa perda de influência de Lula no exterior Reportagem destaca influência declinante de Lula fora e possível fortalecimento da direita JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 21h55 (Atualizado em 30/06/2025 - 21h55 )

‘The Economist’ diz que Lula perdeu influência no exterior e está impopular no Brasil

Uma publicação da revista The Economist aponta para uma diminuição da influência do presidente Lula no exterior e sua baixa popularidade internamente, o que pode beneficiar a direita nas próximas eleições. O texto destaca a mudança de alinhamento internacional de Lula, que está se distanciando de democracias ocidentais, como os Estados Unidos, enquanto se aproxima de países como China e Irã.

O artigo menciona um comunicado do Itamaraty em resposta a ataques americanos contra instalações iranianas, onde o Brasil condenou os bombardeios e expressou apoio à soberania do Irã. Essa postura é vista como divergente das posições de outras democracias ocidentais.

A análise indica uma tendência política inclinada à direita no Brasil. A revista sugere que, caso Jair Bolsonaro escolha um sucessor e a direita se una em torno desse candidato antes das eleições de 2026, há uma alta probabilidade de esse indivíduo ser eleito presidente. Até o momento, Lula não se manifestou sobre o conteúdo da reportagem.

