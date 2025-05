Tiroteios no Rio suspendem aulas pelo terceiro dia consecutivo Operação policial na Vila Kennedy afeta funcionamento de escolas municipais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 22h09 (Atualizado em 21/05/2025 - 22h09 ) twitter

Escolas suspendem as aulas pelo terceiro dia seguido no RJ por causa de tiroteios

No Rio de Janeiro, as aulas presenciais foram interrompidas pelo terceiro dia seguido devido a tiroteios. Uma operação policial na comunidade Vila Kennedy, na zona oeste, resultou na suspensão das atividades em 15 escolas municipais. Desde o início do ano, mais de 300 escolas enfrentaram situações semelhantes por conta da violência.

A ação, iniciada durante a madrugada, visou esconderijos de drogas e armas. Foram apreendidos dois fuzis e quatro suspeitos foram presos. Um deles foi filmado disparando com um kit rajada. Além disso, maconha e cocaína foram encontradas em uma residência.

A Secretaria Municipal de Educação destacou que as zonas norte e oeste são as mais afetadas pela violência. Na Cidade de Deus e Gardênia Azul, a busca por criminosos envolvidos na morte de um policial levou ao fechamento de 30 escolas. A situação impacta o ambiente escolar e a saúde mental de alunos e profissionais da educação.

