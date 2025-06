Torcedores do Corinthians invadem sede do clube em protesto Manifestação ocorre em meio a crise financeira e política no Corinthians JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 00h14 (Atualizado em 04/06/2025 - 00h40 ) twitter

Torcedores organizados do Corinthians invadem a sede do clube em SP

Torcedores do Corinthians invadiram as instalações do clube no Parque São Jorge, em São Paulo. A manifestação foi motivada pela insatisfação com a gestão financeira e pelas mudanças na presidência após o impeachment de Augusto Melo.

Durante a tarde, torcedores uniformizados e sócios forçaram a entrada no local, bloquearam o acesso de veículos e colocaram correntes nas grades. A polícia foi chamada para controlar a situação. No início da noite, os portões foram liberados e uma faixa de protesto foi removida da entrada. O clube ainda não divulgou um posicionamento oficial sobre o ocorrido.

Assista em vídeo - Torcedores organizados do Corinthians invadem a sede do clube em SP

