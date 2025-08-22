Logo R7.com
Torcedores do Internacional atacam equipe de canal online

Conflito ocorre após eliminação do time em jogo recente

Grupo de torcedores do Internacional agride integrantes de canal de internet
Grupo de torcedores do Internacional agride integrantes de canal de internet

Após a eliminação do Internacional, um grupo de torcedores atacou membros de um canal de internet composto por fãs do time. O incidente ocorreu antes do término da partida, quando os torcedores se dirigiram ao local destinado à imprensa. Durante o tumulto, eles tentaram danificar equipamentos da equipe, incluindo cabos e computadores, e um jornalista foi agredido. Apesar da violência, não houve feridos.

