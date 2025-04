Touro invade avenida em Ribeirão Preto e causa destruição Animal fugiu de propriedade rural e colidiu com veículos na cidade JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 23h51 (Atualizado em 11/04/2025 - 23h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Touro escapa de cercado, persegue homem e destrói carros em avenida em Ribeirão Preto (SP)

Um touro escapou de uma propriedade rural e foi parar em uma avenida movimentada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O animal causou estragos ao colidir com veículos enquanto perseguia um homem. Em um dos carros atingidos, uma criança estava no banco traseiro.

A motorista que flagrou o episódio com seu celular ainda se recupera do susto e relatou sua preocupação com a filha, que saiu ilesa. A situação levanta questões sobre a responsabilidade dos proprietários de animais que podem causar danos em áreas urbanas. A região é conhecida por ter áreas de pasto com cercas baixas, facilitando a fuga de animais de grande porte.

Assista em vídeo - Touro escapa de cercado, persegue homem e destrói carros em avenida em Ribeirão Preto (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!