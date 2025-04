Parte de túnel em construção desaba na Coreia do Sul

Na Coreia do Sul, parte de um túnel em construção desabou. Um operário foi resgatado com vida dos escombros, mas outro está desaparecido. O túnel está sendo construído para a ampliação de uma linha férrea. Autoridades foram alertadas sobre rachaduras na estrutura horas antes do desabamento. Uma cratera engoliu parte do canteiro de obras.



