Tragédia interrompe operações no aeroporto de Bérgamo, na Itália

Homem morre ao ser sugado por turbina de avião na Itália

No aeroporto de Bérgamo, na Itália, um homem perdeu a vida após ser sugado pela turbina de um avião. O incidente ocorreu quando ele invadiu a área destinada às manobras das aeronaves. A vítima ainda não foi identificada pelas autoridades locais. Como medida de segurança, as operações no aeroporto foram interrompidas por quase duas horas após o ocorrido.

Assista ao vídeo - Homem morre ao ser sugado por turbina de avião na Itália

