Transporte aéreo salva transplante no Rio de Janeiro Helicóptero é acionado após carro com órgãos ficar preso no trânsito JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 23h29 (Atualizado em 18/07/2025 - 23h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grande operação é montada para transportar órgãos no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, uma operação emergencial foi realizada para garantir o sucesso de um transplante de fígado e rins. Devido a um congestionamento que impediu o avanço do carro que transportava os órgãos, a equipe médica acionou um helicóptero da Secretaria Estadual de Saúde.

A aeronave pousou em uma das principais avenidas da cidade para recolher os órgãos e transportá-los até o heliponto da Lagoa, na Zona Sul. Em menos de dez minutos, os órgãos chegaram ao local e seguiram de carro até um hospital particular, onde o paciente aguardava na sala de cirurgia.

A rapidez no transporte foi crucial para manter a viabilidade dos órgãos, especialmente do fígado, que precisava ser transplantado em até seis horas após a remoção. Este tipo de operação tem contribuído significativamente para o aumento no número de transplantes realizados no Rio de Janeiro, que superou a marca de 1.600 procedimentos como parte do recorde nacional de mais de 30 mil transplantes realizados pelo SUS em 2024. Atualmente, cerca de 78 mil pessoas aguardam por doações de órgãos no Brasil.

Assista ao vídeo - Grande operação é montada para transportar órgãos no Rio de Janeiro

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!