Trégua facilita entrada de ajuda humanitária em Gaza

RESUMO DA NOTÍCIA Cerca de 180 caminhões com ajuda humanitária entraram em Gaza durante trégua.

Israel interrompeu operações militares para permitir a distribuição de suprimentos essenciais.

Criança com fibrose cística foi transferida para a Itália para tratamento médico com apoio israelense.

Estados Unidos anunciaram plano para criar um centro de distribuição de alimentos em Gaza.

Cerca de 180 caminhões de ajuda humanitária entram na Faixa de Gaza nesta segunda (28)

Cerca de 180 caminhões carregados com ajuda humanitária entraram na Faixa de Gaza durante o segundo dia consecutivo de trégua nos combates. Esta pausa permitiu a distribuição de suprimentos essenciais à população local.

Imagens divulgadas pelas forças de defesa de Israel mostraram o que seria uma cozinha dos terroristas em túneis de Gaza, com alimentos frescos. Um vídeo da chancelaria israelense exibiu uma feira de alimentos em funcionamento.

Israel interrompeu operações militares em três áreas da Faixa de Gaza para permitir a entrada de suprimentos. No primeiro dia da trégua, 120 caminhões já haviam feito entregas. Entregas aéreas começaram no sábado, com países como Alemanha e Espanha participando.

O presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos planejam estabelecer um centro de distribuição de alimentos em Gaza e afirmou que o conflito com o Hamas terá abordagens diferentes daqui para frente.

