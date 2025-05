Trégua tarifária entre EUA e China traz alívio ao mercado financeiro Acordo provisório pode favorecer exportações brasileiras JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/05/2025 - 23h33 (Atualizado em 12/05/2025 - 23h33 ) twitter

Trégua no tarifaço entre EUA e China traz alívio para o mercado e vantagens para o Brasil

A trégua de 90 dias na disputa tarifária entre Estados Unidos e China trouxe alívio imediato ao mercado financeiro. Especialistas indicam que o Brasil pode se beneficiar nas exportações de soja e minério de ferro. O dólar subiu 0,5%, encerrando o dia a R$ 5,68, enquanto a bolsa teve leve alta de 0,04%.

Analistas acreditam que um acordo comercial mais duradouro pode ser negociado nos próximos anos. Apesar das tarifas não terem sido completamente eliminadas em setores como aço e tecnologia, a trégua cria um ambiente favorável ao crescimento econômico global. Isso pode aumentar a demanda por produtos brasileiros.

O governo brasileiro expressou satisfação com o entendimento entre as duas maiores economias do mundo, ressaltando a importância do comércio exterior para o crescimento econômico global.

Trégua no tarifaço entre EUA e China traz alívio para o mercado e vantagens para o Brasil

