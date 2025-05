Três operários morrem após queda de elevador em obra na Zona Oeste de São Paulo Acidente fatal ocorreu em conjunto habitacional; causas ainda desconhecidas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 22h32 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h32 ) twitter

Três operários morrem após elevador de cargas despencar do 17º andar

Três operários morreram após a queda de um elevador de carga do 17º andar em um conjunto habitacional em construção na Zona Oeste de São Paulo. As vítimas estavam no equipamento logo após iniciarem o turno de trabalho. A causa da queda ainda não foi determinada.

As vítimas foram identificadas como João Henrique da Silva, ajudante de pedreiro de 20 anos; Raimundo Conceição dos Santos Junior, ajudante de pedreiro de 25 anos; e Amarildo Alves da Conceição, marceneiro de 43 anos. O caso foi registrado como morte suspeita acidental, com exames solicitados para esclarecer as circunstâncias do acidente.

A Prefeitura de São Paulo lamentou as mortes e confirmou que a construtora possuía os alvarás necessários para a obra. A empresa está colaborando com as investigações e expressou solidariedade às famílias das vítimas. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal.

