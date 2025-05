Tribunal dos EUA confirma tarifas de importação propostas por Trump Decisão judicial permite aplicação das tarifas durante processos em andamento JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 00h07 (Atualizado em 30/05/2025 - 00h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após suspensão, tribunal dos EUA retoma tarifas de importação anunciadas por Trump

Um tribunal de apelações dos Estados Unidos decidiu manter as tarifas de importação anunciadas pelo presidente Donald Trump. Essa decisão reverte uma suspensão temporária anterior e garante que as tarifas sejam aplicadas enquanto houver processos em aberto na justiça americana. A questão pode ser levada à Suprema Corte.

A decisão anterior do Tribunal de Comércio Internacional havia considerado que Trump ultrapassou seus limites constitucionais. No entanto, a nova decisão favorece a Casa Branca.

O presidente Trump também se reuniu com Jerome Powell, chefe do Federal Reserve, criticando a instituição por não reduzir as taxas de juros e alegando que isso coloca os americanos em desvantagem econômica em relação à China. Além disso, o governo expressou gratidão a Elon Musk por seu trabalho no Departamento de Eficiência Governamental. Musk anunciou sua saída após implementar cortes significativos nos gastos.

Assista em vídeo - Após suspensão, tribunal dos EUA retoma tarifas de importação anunciadas por Trump

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!