Trump adia para julho tarifas de 50% sobre produtos da União Europeia Decisão ocorre após conversa com Ursula von der Leyen JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 00h12 (Atualizado em 27/05/2025 - 00h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trump decide adiar para julho a aplicação das tarifas de 50% sobre produtos da UE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu adiar para julho a imposição de tarifas de 50% sobre produtos da União Europeia. A decisão foi tomada após uma conversa com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

Trump justificou as tarifas como uma resposta ao déficit comercial dos EUA com a Europa, estimado em 300 bilhões de dólares. Anteriormente, os Estados Unidos haviam suspendido tarifas de 20% por 90 dias, mantendo uma taxa de 10% enquanto buscavam um acordo. Contudo, Trump ameaçou elevar as tarifas para 50% a partir de 1º de junho, acusando a União Europeia de atrasar as negociações e impor barreiras aos produtos americanos.

Após a ameaça, diversos países europeus manifestaram interesse em um acordo rápido. Com o anúncio do adiamento, o índice Stock 600, que agrupa ações de 600 empresas europeias, subiu quase 1%, enquanto a bolsa de Frankfurt, na Alemanha, valorizou 1,68%.

Assista em vídeo - Trump decide adiar para julho a aplicação das tarifas de 50% sobre produtos da UE

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!