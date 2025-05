Polícia procura por donos de clínica clandestina acusados de abusar sexualmente das pacientes no RJ

Os donos de uma clínica clandestina de reabilitação são procurados pela polícia do Rio de Janeiro. A investigação apontou que as pacientes, todas mulheres, eram vítimas de cárcere privado, maus-tratos e abusos sexuais. Uma coordenadora foi presa no local. A clínica funcionava em uma área rural de Magé, na Baixada Fluminense. As pacientes eram mulheres entre 22 e 62 anos. As famílias delas pagavam cerca de R$ 1.400, por mês, pelo tratamento. O espaço, que funcionou por cerca de seis meses, foi fechado em janeiro de 2025, após uma operação da Polícia Civil e da Secretaria de Ordem Pública. A denúncia foi feita por duas pacientes que conseguiram fugir.



