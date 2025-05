Donald Trump afirma que Forças Armadas precisam aniquilar qualquer ameaça aos EUA

O presidente Donald Trump afirmou, neste sábado (24), que as Forças Armadas dos Estados Unidos precisam aniquilar qualquer ameaça ao país. A declaração foi dada durante a formatura de cadetes da academia militar de West Point, no estado de Nova York. No discurso, Trump afirmou que os graduados eram os primeiros do que chamou de “era de ouro” dos Estados Unidos.



