Trump afirma que Crimeia permanecerá sob controle russo Presidente americano culpa Obama pela situação; Zelensky exige cessar-fogo 25/04/2025 - 23h34 (Atualizado em 25/04/2025 - 23h40 )

Trump afirma que ‘Crimeia ficará com a Rússia’; península ucraniana foi invadida em 2014

Em entrevista recente, Donald Trump declarou que a Crimeia continuará sob controle russo; a península está sob domínio da Rússia desde 2014. Trump atribuiu a responsabilidade pela situação ao ex-presidente Barack Obama. No mesmo dia, um atentado com carro-bomba resultou na morte do general russo Yaroslav Moskalik nas proximidades de Moscou.

Após o incidente, Vladimir Putin se reuniu com um enviado especial de Trump para discutir um possível acordo de paz. No entanto, a Ucrânia rejeitou uma proposta dos Estados Unidos que envolvia a cessão de territórios à Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destacou que qualquer negociação só ocorrerá após um cessar-fogo total.

