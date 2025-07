Trump ameaça impor tarifa de 100% à Rússia se não houver acordo de cessar-fogo com a Ucrânia Prazo de 50 dias foi estabelecido para acordo entre Rússia e Ucrânia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 00h12 (Atualizado em 15/07/2025 - 00h12 ) twitter

Trump ameaça impor tarifa de 100% à Rússia se não houver acordo de cessar-fogo com a Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a possibilidade de impor uma tarifa de 100% sobre produtos russos caso a Rússia não chegue a um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia em 50 dias. Ele também confirmou o envio de armamento ao exército ucraniano como parte do apoio americano ao país em conflito com a Rússia.

Além das tarifas, sanções econômicas severas seriam aplicadas à Rússia se não houver progresso nas negociações de paz. Em paralelo, o Senado dos EUA trabalha para aprovar um projeto que permitiria tarifas de até 500% sobre importações de urânio, gás e petróleo russos.

Trump expressou sua decepção com Vladimir Putin, afirmando que já discutiram a guerra diversas vezes e que um acordo de paz deveria ter sido alcançado anteriormente. Durante um encontro com o secretário-geral da Aliança Militar do Ocidente, Trump explicou que os Estados Unidos serão responsáveis pela produção das armas, enquanto nações europeias financiarão os equipamentos. Países como Alemanha, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Noruega, Holanda e Canadá demonstraram interesse em participar das negociações. A Ucrânia receberá mísseis, munições e equipamentos de defesa aérea. O presidente ucraniano Volodmir Zelensky agradeceu o apoio de Trump, enquanto a Rússia declarou que pretende continuar as negociações com a Ucrânia.

