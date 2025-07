Trump ameaça novas tarifas sobre países do BRICS Presidente dos EUA critica bloco econômico e defende dólar JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 23h34 (Atualizado em 18/07/2025 - 23h34 ) twitter

Presidente dos Estados Unidos volta a ameaçar impor tarifas aos países do BRICS

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou sua intenção de impor tarifas aos países do BRICS durante um evento na Casa Branca. Ele destacou a importância do dólar nas relações comerciais e sugeriu que o bloco poderia se desintegrar caso tentasse enfraquecer a moeda americana.

O BRICS promove a cooperação econômica e o uso de moedas locais para transações. China e Brasil já realizam operações em yuan e real. Trump reafirmou seu compromisso em manter o dólar como principal moeda de reserva global.

Em negociações sobre novas tarifas de importação, Trump propôs taxas de até 50% sobre produtos brasileiros. Ele associou essa decisão às críticas ao tratamento recebido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil.

Além disso, Trump assinou uma legislação sobre criptomoedas vinculadas ao dólar. Em outro desdobramento, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, revogou o visto do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, citando preocupações com direitos básicos no Brasil.

