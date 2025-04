Trump anuncia acordo com a Rússia e critica postura de Zelensky Presidente dos EUA afirma que negociações com a Ucrânia são complicadas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 00h52 (Atualizado em 24/04/2025 - 00h52 ) twitter

Trump afirma ter um acordo de paz com a Rússia, mas acusa Zelensky de dificultar as negociações

Donald Trump declarou que possui um acordo de paz com a Rússia, mas apontou que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está dificultando as negociações. Trump expressou que esperava que as conversas com Zelensky fossem mais simples, mas mantém a esperança de um entendimento entre os países.

O presidente dos EUA afirmou que a situação na Ucrânia é crítica e que Zelensky tem a escolha entre buscar a paz ou continuar em conflito por mais três anos, arriscando perder todo o território. Zelensky, por sua vez, se recusa a ceder territórios à Rússia, incluindo a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

Trump planeja um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, após uma viagem à Arábia Saudita no próximo mês. Zelensky comentou em uma rede social que as emoções estão elevadas e que cada nação mantém sua posição.

