Trump anuncia discussões sobre acordo nuclear EUA-Irã durante cúpula da OTAN

25/06/2025 - 23h58

Em cúpula da Otan, Trump anuncia que EUA e Irã discutirão um acordo nuclear

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou de uma cúpula da OTAN na Holanda, onde anunciou que EUA e Irã vão discutir a possibilidade de um novo acordo nuclear. Durante o encontro, líderes da aliança militar determinaram que até 2035 cada nação deve investir 5% do PIB em segurança.

Trump comentou sobre a situação no Oriente Médio, afirmando que Israel e Irã estão cansados de conflitos, mas não afastou a possibilidade de novos embates. Ele destacou uma ofensiva contra o Irã, comparando-a a uma bomba atômica que encerrou uma guerra.

Além disso, Trump reafirmou o compromisso dos Estados Unidos com a cláusula de defesa mútua da OTAN, prometendo apoio a qualquer nação membro caso seja atacada. Em reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Trump discutiu esforços para um cessar-fogo na guerra com a Rússia.

