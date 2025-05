Trump anuncia negociações de paz entre Rússia e Ucrânia Putin confirma disposição para acordo; cronograma ainda está indefinido JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 22h15 (Atualizado em 19/05/2025 - 23h01 ) twitter

Trump afirma que Rússia e Ucrânia vão começar as negociações para um cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos declarou que Rússia e Ucrânia iniciarão diálogos para um cessar-fogo e o término do conflito. Após uma longa conversa telefônica com Vladimir Putin, Trump afirmou que as negociações começarão imediatamente. O líder russo expressou prontidão para um acordo de paz, desde que condições adequadas sejam estabelecidas.

Líderes europeus reforçaram a intenção de intensificar sanções econômicas contra a Rússia. Ursula von der Leyen, chefe da Comissão Europeia, elogiou os esforços de Trump e solicitou a continuidade do envolvimento dos EUA nas negociações. Entretanto, Volodymyr Zelensky destacou que a Ucrânia não retirará suas tropas do território nacional, uma condição que indicaria a falta de interesse da Rússia em um verdadeiro cessar-fogo.

Em outra frente, Trump sancionou uma nova legislação que proíbe a divulgação não consensual de imagens íntimas online. Além disso, a Suprema Corte dos EUA decidiu a favor da revogação de proteções temporárias para cerca de 350 mil venezuelanos.

