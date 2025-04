Trump anuncia tarifas de importação de 10% nos EUA Medida afeta Brasil, Japão e União Europeia a partir de abril JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 00h05 (Atualizado em 03/04/2025 - 00h05 ) twitter

Trump anuncia tarifas de ao menos 10% em todas as importações que chegam aos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de tarifas de pelo menos 10% sobre produtos importados de diversos países, incluindo Brasil, Japão e União Europeia. A medida visa impulsionar a indústria americana e entra em vigor em algum momento entre 5 e 9 de abril.

Trump destacou que as tarifas têm como objetivo revitalizar a economia dos Estados Unidos, promovendo a criação de empregos e redução de preços para consumidores. Ele também afirmou que a medida marca o início de uma nova era econômica para o país.

Além das tarifas de 10%, haverá uma taxa adicional de 25% sobre automóveis estrangeiros. Especialistas sugerem que, embora o Brasil possa perder espaço no mercado americano, há potencial para novas oportunidades em outros mercados.

O governo brasileiro expressou descontentamento com a decisão, alegando que as tarifas violam compromissos internacionais. O Itamaraty está aberto ao diálogo para reverter as medidas, sem descartar recorrer à Organização Mundial do Comércio para defender seus interesses.

Trump anuncia tarifas de ao menos 10% em todas as importações que chegam aos EUA

