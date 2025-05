Trump considera reduzir tarifas sobre produtos chineses Encontro entre representantes dos EUA e China ocorre em Genebra JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 23h55 (Atualizado em 09/05/2025 - 23h55 ) twitter

Após guerra tarifária, Trump afirma que pode reduzir as taxas impostas à China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou a possibilidade de diminuir as tarifas aplicadas sobre produtos chineses. As autoridades dos dois países têm um encontro marcado para discutir o assunto em Genebra, na Suíça. Atualmente, a taxação sobre importações da China pelos EUA é de 145%, mas pode ser reduzida para 80%, decisão que caberá ao secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Scott Bessent, já presente na Suíça, é o responsável por representar o governo americano nas negociações tarifárias. Ele se reunirá com o vice-primeiro-ministro chinês para buscar novos acordos comerciais. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Levy, ressaltou que a redução das tarifas dependerá de concessões por parte da China.

Este será o primeiro encontro de alto nível entre os dois países desde que a China impôs tarifas retaliatórias de 125% sobre produtos americanos, resultando em uma queda significativa nas exportações chinesas para os EUA. Apesar disso, as exportações chinesas para outros mercados aumentaram consideravelmente.

Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional Americano, afirmou que existem mais de 20 acordos comerciais em fase de conclusão, mas a prioridade é determinada pelo presidente Trump. Mesmo com possíveis acordos, Trump pretende manter uma tarifa básica de 10% sobre importações, justificando a medida como uma estratégia para fortalecer a indústria americana.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!