Trump critica democratas por vazamento de relatório sobre ataque ao Irã Vídeo mostra testes de bombas usadas nas instalações nucleares iranianas 26/06/2025 - 22h38

Trump acusa parlamentares democratas de vazar relatório sobre ataque ao Irã por motivos políticos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou parlamentares democratas de vazarem um relatório sobre o ataque às instalações nucleares do Irã por razões políticas. As Forças Armadas dos Estados Unidos divulgaram um vídeo mostrando testes com o mesmo tipo de bomba usada no ataque à usina de Fordow. Esse armamento, capaz de penetrar até 60 metros de concreto, foi utilizado em 12 bombardeios e atingiu uma velocidade de 304 metros por segundo.

Durante uma entrevista no Pentágono, foram revelados detalhes sobre o ataque. Imagens de satélite feitas antes do ataque mostraram caminhões em frente à usina, levantando suspeitas sobre a possível transferência de urânio enriquecido, algo que foi negado pelas autoridades norte-americanas.

Em coletiva de imprensa marcada por críticas à imprensa, o secretário de Defesa minimizou um relatório preliminar da agência de inteligência que mencionava impacto limitado dos ataques. Pete Hegseth afirmou que o documento foi vazado para confundir e desmerecer o sucesso da operação.

Trump sugeriu em sua rede social que os democratas envolvidos no vazamento deveriam enfrentar processos legais. Representantes do governo e do setor de inteligência participaram de uma audiência fechada para discutir o ataque com parlamentares.

