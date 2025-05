Trump defende limite de estudantes estrangeiros em Harvard Presidente dos EUA sugere restrição após suspensão de entrevistas para vistos estudantis JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 23h10 (Atualizado em 28/05/2025 - 23h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trump afirma que Universidade de Harvard deveria limitar o número de estudantes estrangeiros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs que a Universidade de Harvard limite a presença de estudantes estrangeiros a 15% do total. A sugestão surgiu após o governo americano suspender as entrevistas para concessão de vistos estudantis. Durante uma coletiva na Casa Branca, Trump criticou Harvard por desrespeitar o país e não combater o anti-semitismo no campus. Ele já havia tentado proibir estudantes internacionais na universidade, mas a medida foi barrada judicialmente, levando ao corte de verbas federais para a instituição.

Além disso, o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou restrições a autoridades estrangeiras que ameaçam a liberdade de expressão nos EUA. Esta decisão pode afetar familiares de políticos estrangeiros. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, afirmou que cada país tem soberania sobre sua política de vistos.

Assista em vídeo - Trump afirma que Universidade de Harvard deveria limitar o número de estudantes estrangeiros

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!