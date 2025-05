Temperatura do planeta vai subir nos próximos anos, aponta estudo internacional

Um estudo internacional divulgado nesta quarta-feira (28) afirma que a temperatura do planeta vai subir nos próximos anos. A conclusão é da Organização Meteorológica Mundial, uma agência das Nações Unidas. O relatório aponta que o aquecimento médio do planeta deve superar a faixa de 1,5°C até 2029. Se confirmada, será a maior marca desde a era pré-industrial. De acordo com os especialistas, esse aumento vai provocar ondas de calor extremo, secas intensas, derretimento de camadas de gelo e o aquecimento dos oceanos.



