Trump defende tarifas e sugere negociações internacionais Secretário do Tesouro dos EUA destaca reestruturação econômica e alerta países taxados

Um dia após tarifaço, Trump diz que é hora de os líderes mundiais pensarem em negociar

Após anunciar tarifas sobre 185 países e blocos econômicos, o presidente Donald Trump incentivou líderes globais a considerarem negociações. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o plano visa a reestruturação econômica dos Estados Unidos e alertou sobre possíveis retaliações.

Empresas americanas, como uma de conserto de computadores na Filadélfia, já sentem os efeitos das tarifas, especialmente em componentes importados da China e Taiwan. O impacto também foi sentido no mercado financeiro, com quedas significativas nas bolsas americanas.

Trump comparou a imposição das tarifas a um procedimento cirúrgico, afirmando que trará benefícios futuros para a economia dos EUA. As tarifas de 25% sobre automóveis de países como México, Coreia do Sul, Japão, Canadá e Alemanha já estão em vigor, gerando respostas dos países afetados. O Canadá anunciou retaliação com tarifas similares, enquanto o México planeja medidas para fortalecer suas indústrias locais.

