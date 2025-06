Trump discute aumento de gastos militares com aliados na Holanda Aliança militar ocidental planeja alocar 5% do PIB para segurança em dez anos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 23h54 (Atualizado em 24/06/2025 - 23h54 ) twitter

Trump chega à Holanda para discutir com países europeus e Canadá aumento de gastos militares

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está na Holanda para discutir o aumento de gastos militares com líderes europeus e do Canadá. A aliança militar ocidental decidiu destinar 5% do PIB de cada país para despesas de segurança ao longo de uma década, atendendo à exigência de Trump, que ameaçou reduzir a contribuição dos EUA, atualmente responsável por 62% do total.

No Reino Unido, o governo apresentou uma nova estratégia de segurança nacional, destacando a necessidade de preparação para um possível conflito. O plano inclui treinamentos para que a população saiba como agir em caso de ataque.

A guerra na Ucrânia também é um tema central nas discussões. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participou do encontro buscando mais apoio militar e deve se reunir com Trump para discutir um possível cessar-fogo com a Rússia. Recentes bombardeios no leste da Ucrânia resultaram em 19 mortos e cerca de 300 feridos, sem comentários por parte do governo russo.

