Trump e Putin discutem resposta russa a ataque ucraniano

05/06/2025 - 00h24 (Atualizado em 05/06/2025 - 01h36 )

Putin prepara uma resposta ao ataque ucraniano com drones, afirma Trump após conversa por telefone

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre a resposta russa a um ataque ucraniano com drones que atingiu mais de 40 aeronaves militares russas. A conversa durou cerca de uma hora e quinze minutos. Após o diálogo, Trump comentou que não vê a paz na Ucrânia em um futuro próximo, enquanto o Kremlin avaliou a discussão como positiva e produtiva.

Simultaneamente, a Casa Branca continua negociando acordos tarifários com outros países. Trump indicou dificuldades nas negociações com a China, apesar de sua boa relação com o presidente Xi Jinping. O governo dos Estados Unidos confirmou que planeja um encontro entre os líderes para futuras discussões.

Além disso, as novas tarifas sobre importação de aço e alumínio foram implementadas nos Estados Unidos, elevando a taxa para 50% e impactando parceiros comerciais como o Brasil. O Departamento de Educação dos EUA declarou que a Universidade de Columbia não cumpre os padrões nacionais de certificação devido a falhas no combate ao antissemitismo.

