Trump assina decreto que dobra as taxas de importação sobre aço e alumínio a partir de quarta (4)

O presidente Donald Trump assinou um decreto que dobra as tarifas de importação sobre o aço e o alumínio de 25% para 50%, com exceção para o Reino Unido. O Brasil, segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos, será impactado. A Casa Branca enviou uma carta a países parceiros lembrando do prazo para novas propostas comerciais. A porta-voz Caroline Levitt informou que os EUA monitoram o cumprimento dos acordos tarifários pela China. Trump afirmou nas redes sociais que, graças às tarifas, a economia americana está crescendo.



