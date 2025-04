Trump eleva tarifas para 125% sobre produtos chineses Presidente dos EUA limita tarifas recíprocas a 10% por 90 dias para incentivar negociações JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 00h04 (Atualizado em 10/04/2025 - 00h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trump amplia para 125% a taxação sobre produtos chineses e limita tarifas recíprocas

A economia global foi abalada com anúncios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele aumentou as tarifas sobre importações chinesas para 125%, enquanto limitou as tarifas recíprocas a 10% por um período de 90 dias para 75 países que não retaliaram os Estados Unidos.

O secretário do Tesouro Americano destacou que a suspensão temporária das novas tarifas faz parte de um plano estratégico para encorajar negociações internacionais. A China havia anunciado retaliações contra produtos americanos, impondo tarifas de 84%.

Os mercados financeiros responderam positivamente aos anúncios de Trump, com altas significativas nos índices Nasdaq, S&P 500 e Dow Jones após a suspensão das tarifas recíprocas. Apesar das tensões comerciais, Trump expressou otimismo sobre um possível acordo com a China e manifestou interesse em se encontrar com Xi Jinping.

Assista em vídeo - Trump amplia para 125% a taxação sobre produtos chineses e limita tarifas recíprocas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!