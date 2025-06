Trump intensifica discurso contra Irã após cúpula do G7 Presidente dos EUA destaca controle aéreo sobre o Irã e descarta ataque imediato JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 00h36 (Atualizado em 18/06/2025 - 00h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trump sobe o tom contra o Irã após cúpula do G7 e diz que líder do país é um alvo fácil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou o tom em relação ao Irã após retornar antecipadamente da cúpula do G7 no Canadá. Em postagens em sua rede social, Trump afirmou que os EUA têm total domínio dos céus iranianos e sabem a localização do líder supremo, Ali Khamenei. No entanto, por enquanto, não pretendem atacá-lo. Trump pediu ‘rendição incondicional’ ao Irã e destacou que a paciência americana está se esgotando.

Trump se reuniu com sua equipe de segurança nacional na Casa Branca para discutir a situação. A imprensa americana sugere que ele considera a possibilidade de um ataque às instalações nucleares iranianas. Caças foram enviados ao Oriente Médio para reforçar a defesa na região.

Na cúpula do G7, Trump assinou um documento com outros líderes apoiando o direito de defesa de Israel e responsabilizando o Irã pela escalada das tensões. Ele também mencionou a possibilidade de enviar representantes ao Oriente Médio para negociar a desistência do Irã em relação às armas nucleares.

Assista ao vídeo - Trump sobe o tom contra o Irã após cúpula do G7 e diz que líder do país é um alvo fácil

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!