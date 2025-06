Trump lança site para visto de residência para investidores estrangeiros Investimento necessário é de R$ 27 milhões, segundo presidente JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 20h06 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h06 ) twitter

Donald Trump anuncia site para solicitação de visto de residência voltado a estrangeiros ricos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou um novo site oficial destinado à solicitação de visto de residência para estrangeiros com alto poder aquisitivo. O investimento exigido para o processo é de R$ 27 milhões. Trump anunciou que a lista de espera está aberta e afirmou em uma rede social que mais de 15 mil pessoas já demonstraram interesse no visto, apelidado de “cartão dourado”, que visa atrair investidores ricos para o país.

Além disso, Trump elogiou o pacote fiscal proposto pelos republicanos, que foi aprovado na Câmara dos Representantes por uma margem estreita. O presidente destacou que a medida tem potencial para impulsionar significativamente a economia, reduzindo impostos e cortando gastos, com um impacto estimado em mais de R$ 8 trilhões.

Paralelamente, a Casa Branca está negociando tarifas comerciais com outros países. O governo chinês confirmou um acordo com os Estados Unidos, aprovando licenças para exportação de minerais e ímãs utilizados em equipamentos militares. Trump afirmou que esse acordo beneficiará as economias de ambos os países.

