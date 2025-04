Trump reafirma tarifas sobre a China e mantém pressão comercial Presidente dos EUA considera novas sobretaxas caso a China não remova tarifas sobre produtos americanos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 00h08 (Atualizado em 08/04/2025 - 00h08 ) twitter

Trump mantém posição sobre 'tarifaço' e entra em queda de braço com a China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou sua postura firme em relação às tarifas comerciais contra a China. Ele indicou a possibilidade de aplicar uma nova taxa de 50% sobre as importações chinesas caso o país não retire até amanhã as tarifas de 34% sobre produtos americanos. Essa medida seria uma resposta às tarifas impostas anteriormente pelos Estados Unidos.

Durante um encontro com o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, Trump destacou a necessidade de corrigir o déficit comercial dos Estados Unidos com a China, mencionando que mantém boas relações com o presidente chinês Xi Jinping. Netanyahu manifestou a intenção de eliminar barreiras comerciais com os Estados Unidos.

Segundo o secretário do Tesouro Americano, mais de 50 líderes mundiais já buscaram diálogo com Trump para iniciar negociações. Apesar disso, Trump sinalizou que as tarifas de 17% sobre produtos israelenses podem não ser retiradas. Ele comparou o plano tarifário a uma medida necessária para a economia.

