Trump só negociará tarifas com países que abram mercado para produtos americanos EUA firmam terceiro acordo tarifário em menos de um dia; Japão investirá US$550 bi 23/07/2025 - 21h08 (Atualizado em 23/07/2025 - 21h08 )

Trump diz que só negociará tarifas com países dispostos a abrirem mercado a produtos americanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que apenas negociará tarifas com governos que aceitem abrir seus mercados para produtos americanos. Um recente acordo foi firmado com o Japão, o terceiro em menos de um dia. O Japão se comprometeu a investir cerca de US$550 bilhões nos EUA. Os produtos japoneses enfrentarão um ajuste tarifário de entrada no mercado americano de 15%, reduzido dos anteriores 25%.

Além do Japão, acordos tarifários foram estabelecidos com Vietnã, Filipinas e Indonésia. Na Europa, o Reino Unido ajustou suas taxas de exportação para os EUA para 10%. Em paralelo, os Estados Unidos e a China continuam suas negociações para adiar novas políticas comerciais. Apesar das tensões anteriores envolvendo ameaças de tarifas elevadas, ambos os países decidiram manter o diálogo. A porta-voz do governo americano destacou que a relação com a China permanece positiva e que Trump priorizará os interesses dos americanos em suas decisões.

Assista ao vídeo - Trump diz que só negociará tarifas com países dispostos a abrirem mercado a produtos americanos

