Trump sugere que Canadá se torne estado americano em reunião com premiê Presidente dos EUA discute tarifas comerciais com Mark Carney na Casa Branca 06/05/2025 - 23h15

Trump recebe primeiro-ministro canadense e insiste que país deve se tornar um estado americano

Em um encontro na Casa Branca, Donald Trump propôs ao primeiro-ministro canadense, Mark Carney, que o Canadá se tornasse um estado dos Estados Unidos. Carney rejeitou a ideia afirmando que “o país nunca estará à venda”, enquanto Trump respondeu que “nunca se deve descartar essa possibilidade”. Este foi o primeiro encontro entre Trump e o recém-eleito premiê canadense.

O Canadá é o segundo maior parceiro comercial dos EUA após o México. Durante a reunião, discutiram as tarifas de 25% impostas por Trump sobre produtos canadenses para pressionar o combate ao tráfico de drogas e à imigração ilegal. Apesar das tensões aparentes, Trump descreveu a conversa como amigável.

Trump também expressou intenção de renegociar tarifas com a China e fechar novos acordos comerciais em breve. Um relatório do Departamento de Comércio dos EUA revelou que o déficit comercial atingiu um recorde devido ao aumento das importações, resultado do temor das empresas sobre as tarifas.

Trump recebe primeiro-ministro canadense e insiste que país deve se tornar um estado americano

