Túnel entre posto de combustíveis e banco é descoberto por pedreiros em Sumaré

Pedreiros encontram túnel que ligava posto de gasolina a banco; suspeita é de uso para assalto

Pedreiros em Sumaré, São Paulo, encontraram um túnel que ligava um posto de combustíveis a uma agência bancária. A descoberta foi feita por acaso durante reparos no local. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o acesso subterrâneo que terminava na área do cofre do banco.

Com aproximadamente 60 metros de extensão, o túnel começava em uma galeria pluvial e passava por baixo do posto. Estruturas como fios de energia e equipamentos indicam que a construção era bem planejada. A Polícia Federal investiga o caso para identificar os responsáveis pela escavação.

Ferramentas, um gerador de energia e uma bomba d’água foram encontrados no local. Todo o material será analisado para determinar a origem dos objetos e coletar possíveis evidências genéticas. O chão da agência bancária não foi perfurado, e até o momento, ninguém foi preso.

