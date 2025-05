Turista desaparece no Rio após show de Lady Gaga Igor Sousa da Costa, de Goiás, não é visto desde domingo (04) após tumulto em Ipanema JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 23h11 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia investiga o desaparecimento de turista no RJ após show da Lady Gaga

A polícia do Rio investiga o desaparecimento de Igor Sousa da Costa, um turista de Goiás que esteve no show de Lady Gaga. Desde domingo (4), ele não foi mais visto. Buscas estão em andamento no mar de Ipanema com apoio de salva-vidas, mergulhadores e um helicóptero do Corpo de Bombeiros.

Igor, de 26 anos, deveria ter voltado para Goiás no mesmo dia. Seu companheiro relatou que ele estava no mar quando uma aglomeração surgiu devido ao afogamento de um adolescente. Desde então, Igor não foi mais localizado. As autoridades consideram todas as hipóteses.

Durante o feriado, o Corpo de Bombeiros registrou mais de 1,2 mil ocorrências na orla do estado. Desde janeiro, foram realizados mais de 14 mil resgates, um aumento de 8% comparado ao ano anterior. As autoridades aconselham banhistas a ficarem próximos aos postos de guarda-vidas e respeitarem sinalizações como bandeiras vermelhas que indicam áreas perigosas.

Assista em vídeo - Polícia investiga o desaparecimento de turista no RJ após show da Lady Gaga

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!