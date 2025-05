Ucrânia acusa Rússia de ataques durante cessar-fogo Putin se reúne com Xi Jinping e oferece jantar a líderes internacionais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 23h15 (Atualizado em 09/05/2025 - 00h12 ) twitter

Ucrânia acusa a Rússia de bombardear o país nas primeiras horas do cessar-fogo anunciado por Putin

A Ucrânia acusou a Rússia de bombardear Sumy, no norte do país, logo após o início do cessar-fogo anunciado por Vladimir Putin. Em Moscou, o presidente russo se reuniu com o líder chinês Xi Jinping para reafirmar laços bilaterais contra o unilateralismo internacional. O encontro incluiu um jantar no Kremlin com autoridades internacionais, como o presidente Lula.

Na sexta-feira, líderes estrangeiros assistirão ao desfile militar na Praça Vermelha em comemoração aos 80 anos da vitória dos aliados sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Soldados chineses e de outros países participarão do evento.

Enquanto isso, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, pediu uma trégua de 30 dias e homenageou os mortos da Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, o presidente Frank-Walter Steinmeier criticou a guerra russa e manifestou apoio à Ucrânia.

